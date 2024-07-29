Группа Аквилон: 86% сделок в московских апарт-комплексах прошли в одном проекте

Эксперты компании проанализировали объем продаж в апарт-комплексах старой Москвы, которые вышли в открытую продажу в первом полугодии 2024 г. Всего в столице сейчас три таких проекта, суммарно в них запланировано 2 543 юнита площадью свыше 93,7 тыс. кв. м. С января по июнь текущего года в данных комплексах зарегистрировано 207 сделок, из них 178 — 86% — в «Аквилон SIGNAL».

Наиболее популярными стали предложения в корпусах 3 и 4 «Аквилон SIGNAL», который будет представлять собой 4-х звездочный апарт-отель с гостиничной сертификацией и доходными программами для собственников номеров. Суммарно в SIGNAL for business запроектировано 758 юнитов с чистовой отделкой, мебелью и бытовой техникой. На конец июня 2024 г. продано 97 лотов.

В корпусах 1 и 2 с апартаментами для постоянного проживания — SIGNAL for life — за аналогичный период Группа Аквилон реализовала 81 из 941 запланированного юнита. Согласно данным «Пульса Продаж Новостроек», по объему продаж по итогам июня текущего года «Аквилон SIGNAL» также вошел в ТОП-20 новостроек Москвы (квартиры и апартаменты), заняв 16-ю строчку рейтинга.

«Сервисные апартаменты в составе отелей — относительно новое явление в Москве. Если в Санкт-Петербурге сервисные апарты занимают до 76% апартаментного рынка, то в столице — всего 24%. При этом в Москве традиционно любые апартаменты воспринимают исключительно как формат проживания с набором бытовых услуг от управляющей компании для экономии времени. В Питере наоборот уже сформировалось понятие об апартаментах, и сервисных лотах в составе гостиниц в том числе, как об инвестиции для дальнейшего получения пассивного арендного дохода. С этой точки зрения «Аквилон SIGNAL» — уникальный проект, в контуре которого сразу два продукта. Поэтому как инвесторы, так и конечные потребители могут выбрать именно то, что им нужно», — отметил Михаил Рогатых, руководитель направления развития продаж Группы Аквилон Москва.

Группа Аквилон приступила к строительству проекта «Аквилон SIGNAL» в конце 2023 г. На текущий момент на площадке уже смонтированы все три запланированных башенных крана. Строители выполняют устройство монолитных конструкций фундаментных плит надземных секций и подземного паркинга. Комплекс возводится в районе Отрадное, в двух минутах от ТПУ «Владыкино». Экспозиция включает предложения с собственными террасами и панорамными видами на знаковые локации столицы: Останкинскую телебашню, Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН, парк «Отрада».





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