Гостям фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» расскажут об экономике Москвы
В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который состоится в столице с 1 августа по 8 сентября, посетители смогут узнать больше об экономике города, встретиться с экономистами и пообщаться с блогерами и предпринимателями. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Она отметила, что цель мероприятия – напомнить о том, что к созданию экономики города причастны те, кто живет и работает в столице.
«Посетители форума-фестиваля узнают о том, как формировалась экономика Москвы, как она развивается сейчас и какие тренды нас ждут в будущем, получат полезные советы по личным финансам и инвестициям, налогам, бережливым навыкам и другим темам от наших экспертов», - поделилась она.
Павильон «Экономика Москвы» в Лужниках станет главной площадкой проекта – здесь гости примут участие в различных интерактивных играх, викторинах, послушают лекции и подкасты по экономике, а также получат подарки. Также все желающие на выходных смогут принять участие в пешеходных экскурсиях по Москве.
Помимо этого, для предпринимателей столицы пройдет бизнес-день производительности труда и наставничества, а учащиеся экономических специальностей главных вузов Москвы поучаствуют в тематическом дне «Экономика Москвы для студентов». Будущие специалисты смогут пообщаться с известными предпринимателями и экономистами, а также поиграть в игру «Экономические дебаты».
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