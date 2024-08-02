Гостей фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» научат управлять воздушным змеем
В первые выходные августа фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» предложит горожанам и гостям столицы множество интересных событий.
Все выходные будут доступны тренировки проекта «Спортивные выходные» в парках и на фестивальных площадках в разных районах города. Также в столице пройдут спортивные мероприятия в рамках проектов «Мой спортивный район» и «ГТО в парках», включая занятия по настольному теннису, бадминтону, зумбе, йоге, роллер-спорту и ушу.
На фестивальной площадке в Зеленограде состоится концерт студии эстрадно-джазового вокала «Триумф», а на набережной в парке «Печатники» пройдет акустический концерт автора-исполнителя Антиллы для любителей неофолка и инди-рока.
Помимо прочего, в субботу на набережной в парке «Печатники» и на площадке на Матвеевской улице пройдет танцевальная фитнес-программа Zumba. Мастер-класс «Воздушный праздник» позволит всем желающим научиться управлять воздушным змеем.
Вечером в воскресенье на площадке в проезде Серебрякова запланирован концерт «Музыка добра», в то же время в зеленом театре Бабушкинского парка желающие смогут послушать песни советской эстрады.
Модные показы российских дизайнеров пройдут в летнем кинотеатре парка имени Юрия Лужкова. Любителей спорта в рамках проекта «Спортивные выходные» ждут на баскетбольной площадке парка «Горка» для занятий по растяжке и танцевальной тренировке.
Также в выходные в Москве пройдет серия творческих мастер-классов. На Чистопрудном бульваре продолжит работу винтажный маркет.
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