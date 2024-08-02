Гостей фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» научат управлять воздушным змеем

В первые выходные августа фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» предложит горожанам и гостям столицы множество интересных событий.

Все выходные будут доступны тренировки проекта «Спортивные выходные» в парках и на фестивальных площадках в разных районах города. Также в столице пройдут спортивные мероприятия в рамках проектов «Мой спортивный район» и «ГТО в парках», включая занятия по настольному теннису, бадминтону, зумбе, йоге, роллер-спорту и ушу.

На фестивальной площадке в Зеленограде состоится концерт студии эстрадно-джазового вокала «Триумф», а на набережной в парке «Печатники» пройдет акустический концерт автора-исполнителя Антиллы для любителей неофолка и инди-рока.

Помимо прочего, в субботу на набережной в парке «Печатники» и на площадке на Матвеевской улице пройдет танцевальная фитнес-программа Zumba. Мастер-класс «Воздушный праздник» позволит всем желающим научиться управлять воздушным змеем.

Вечером в воскресенье на площадке в проезде Серебрякова запланирован концерт «Музыка добра», в то же время в зеленом театре Бабушкинского парка желающие смогут послушать песни советской эстрады.

Модные показы российских дизайнеров пройдут в летнем кинотеатре парка имени Юрия Лужкова. Любителей спорта в рамках проекта «Спортивные выходные» ждут на баскетбольной площадке парка «Горка» для занятий по растяжке и танцевальной тренировке.

Также в выходные в Москве пройдет серия творческих мастер-классов. На Чистопрудном бульваре продолжит работу винтажный маркет.

