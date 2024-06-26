Городская поликлиника появится на юго-западе Москвы в 2024 году
На сегодняшний день в Москве строятся и проектируются семь новых городских поликлиник, рассказал на пресс-конференции глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, в этом году планируется завершить строительство городской поликлиники на улице Вавилова. Также в Москве ведется строительство трех поликлиник. Так, новое детское медучреждение появится в Зеленограде, детско-взрослую поликлинику на 750 посещений возведут в Некрасовке, а в Перово построят стоматологическую поликлинику на 642 посещения.
На этапе проекта находятся еще три новые поликлиники, отметил Загрутдинов. В Раменках планируют построить детско-взрослую поликлинику на 560 посещений, в Головинском районе столицы хотят возвести взрослую поликлинику на 750 посещений и в Лефортово также планируют открыть детскую поликлинику на 410 посещений, которая будет построена в рамках комплексного развития территорий.
Все поликлиники возводят по новому московскому стандарту. Они отличаются удобным расположением кабинетов специалистов, а также их достаточным числом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2011 года в столице построили 81 новую поликлинику, большую часть из них возвели за счет города.
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