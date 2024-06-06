Город выставил на торги двухэтажное здание в Парке Горького

На городские торги выставили двухэтажное здание в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Победитель сможет открыть в нем заведение общепита, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Торги пройдут 20 июня, к участию в них приглашаются юридические и физические лица. Договор аренды с инвестором подпишут на пять лет», – уточнил чиновник.

Здание находится на Пушкинской набережной, рядом с Большим Голицынским прудом. Объект включает в себя два обеденных зала площадью 474 и 297 квадратных метров, а также кухню, гардероб, санузлы, моечные, кладовые и прочие помещения.

Онлайн-аукцион пройдет на торговой площадке «Росэлторг». Заявки принимаются до 17 июня. Для участия в торгах потребуется регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

