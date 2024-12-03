Город выделил три земельных участка для строительства производств в Зеленограде

Для строительства промышленных объектов в Зеленограде в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) город предоставил по льготной ставке три земельных участка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, благодаря льготе компании могут сократить расходы на создание рабочих мест и быстро начать выпускать продукцию.

«В Зеленограде инвесторы при поддержке города возведут еще три предприятия. С начала 2024 года им предоставлены земельные участки общей площадью свыше 3,5 гектара по льготной ставке один рубль в год. В округе появится индустриальный парк и производственные комплексы. В реализацию проектов планируется вложить более четырех миллиардов рублей», – рассказал заммэра.

Ежегодно в Москве благодаря поддержке города появляется порядка 150 новых производств. В городе действует свыше 20 мер поддержки промышленности. В частности, в рамках МаИП в Зеленограде появится свыше 37,5 тысячи квадратных метров промышленных площадей, будет создано свыше 500 новых рабочих мест.

Договоры аренды земельных участков с инвесторами город заключает на пять лет, в течение которых они должны закончить строительство и запустить производство.

Производственный комплекс в Зеленограде включит в себя несколько предприятий. На пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе построят завод по изготовлению внедорожных кемперов на 1 гектаре земли. На Малинской улице на почти полутора гектарах запустят производство мебели, отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за десять месяцев текущего года город предоставил без торгов инвесторам и застройщикам свыше 350 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов.

