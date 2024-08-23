Голосование в тестовом режиме перед выборами в Мосгордуму успешно завершилось
Голосование в тестовом режиме перед выборами в Мосгордуму успешно завершилось, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Его слова приводит Агентство «Москва».
Он уточнил, что для Общественного штаба по наблюдению за выборами главным показателем успеха стало отсутствие жалоб и звонков. Все участники могли сделать свой выбор разными способами, но большинство проголосовало онлайн.
По словам Ковалева, во время голосования была протестирована работа всех систем: работа на участках, онлайн-голосование, терминалы электронного голосования. Помимо этого, москвичам напоминали о возможности проголосовать при помощи бумажных бюллетеней.
В тестовом голосовании приняли участие почти 650 тысяч москвичей, которые имеют постоянную регистрацию в городе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru