Голосование на выборах депутатов Мосгордумы началось в Москве
6 сентября 202409:00
Голосование на выборах депутатов Московской городской думы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино стартовало в Москве.
Выборы пройдут в столице 6-8 сентября.
Москвичи могут проголосовать электронно на портале elec.mos.ru или на избирательных участках со специальными терминалами. Также в столице доступно традиционное голосование с помощью бумажного бюллетеня. Жители города, подавшие соответствующее заявление, смогут проголосовать только на избирательном участке по месту своей постоянной регистрации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru