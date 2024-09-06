Голосование на выборах депутатов Мосгордумы началось в Москве

Голосование на выборах депутатов Московской городской думы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино стартовало в Москве.

Выборы пройдут в столице 6-8 сентября.

Москвичи могут проголосовать электронно на портале elec.mos.ru или на избирательных участках со специальными терминалами. Также в столице доступно традиционное голосование с помощью бумажного бюллетеня. Жители города, подавшие соответствующее заявление, смогут проголосовать только на избирательном участке по месту своей постоянной регистрации.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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