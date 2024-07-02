Главой департамента градостроительной политики Москвы назначен Владислав Овчинский
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым назначил Владислава Овчинского главой департамента градостроительной политики столицы. Документ опубликован на официальном сайте мэра, он освобождает Овчинского от должности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Генеральный директор ГК «Пионер» Алексей Мирошников рассказал, что под руководством Владислава Овчинского Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы добился высоких результатов деятельности, активно развивалась инвестиционная деятельность города, улучшен инвестклимат Москвы, налажена грамотная политика в сфере промышленности, в частности, в рамках программы создания мест приложения труда.
«Уверены, что в статусе руководителя Департамента градполитики Москвы, Владислав Овчинский будет осуществлять эффективное управление реализацией знаковых строительных проектов, таких, как реновация, которая сегодня определяет новый облик многих районов города», - отметил Мирошников.
Овчинский был руководителем департамента инвестиционной и промышленной политики города с 2022 года. За период профессиональной деятельности он занимался вопросами контроля в сфере закупок, планирования и координации контрольной деятельности, оценкой эффективности и результативности деятельности отраслевых, функциональных и территориальных органов исполнительной власти. В мае 2023 года Овчинскому была объявлена благодарность президента РФ.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подписал распоряжение, которым освободил Сергея Левкина от должности руководителя департамента градостроительной политики столицы.
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