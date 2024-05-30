Глава Мосгосстройнадзора осмотрел ход строительства жилого комплекса «Бадаевский»

Строительство жилого комплекса «Бадаевский» на западе Москвы посетил глава Моссгосстройнадзора Антон Слободчиков. Он осмотрел ход реализации этого проекта с парящими домами - «лентами» на 35-метровых колоннах.

Слободчиков напомнил, что возведение жилого комплекса в районе Дорогомилово началось ещё 2021 году. По его словам, каждый этап проходил под надзором инспекторов Комитета государственного строительного надзора города Москвы, всего состоялось 11 выездных проверок.

«Концепция проекта объединяет исторические здания бывшего пивоваренного завода и новое строительство, при этом два из трех существующих строений являются объектами культурного наследия и находятся на особом контроле Комитета», – отметил глава комитета.

Он также рассказал, что при возведении комплекса используются материалы российского производства, что положительно сказывается на развитии всей строительной отрасли.

Директор девелоперского направления, член правления Capital Group Герман Тё со своей стороны обратил внимание на то, что дан старт важному этапу работ – монтажу «супер-слэба» в рамках строительства наземной части западной «ленты».

«Это техническое решение впервые применяется в Москве в такой конфигурации», - подчеркнул он.

По словам Тё, оно позволит равномерно распределить нагрузку между 35-метровыми колоннами «парящих» корпусов, обеспечить необходимую устойчивость горизонтального небоскреба, а также разместить все инженерные коммуникации с технической возможностью их обслуживания.

«Для нас качество строительства и безопасность будущего здания здесь – ключевые приоритеты», – добавил член правления Capital Group.

Благодаря архитектурному решению жилого комплекса «Бадаевский» в районе Дорогомилово появится доступный для всех москвичей парк площадью 4 га с пешеходными и беговыми дорожками, детскими площадками и пространством для активного отдыха.

