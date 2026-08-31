Герой России призвал ввести комплексную поддержку старшего поколения

Обеспечить достойную жизнь каждому пожилому человеку в России призвал начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

Среди ключевых мер поддержки людей пенсионного возраста он назвал адаптацию городской среды под нужды старшего поколения, доступность медицинской помощи на дому, а также расширение возможностей для культурного досуга и оздоровительной физкультуры в рамках программ «Активное долголетие».

По словам Головина, в фокусе программы также находится и развитие системы долговременного ухода, которая помогает компенсировать некоторые ограничения.

Он указал, что пенсионеры должны чувствовать поддержку со стороны государства. Отдельно Головин подчеркнул необходимость обеспечения устойчивого роста пенсионных выплат темпами не ниже уровня инфляции и разработки механизмов повышения прожиточного минимума пенсионеров с учетом различных факторов изменения динамики потребительских цен.