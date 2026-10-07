Гарбузов: В столице открылась фотовыставка «Промышленность Москвы»

Фотовыставка «Промышленность Москвы: технологии, которые создают город» проходит до 31 октября на Гоголевском бульваре. Там жители смогут увидеть передовые решение и разработки, которые обеспечивают столицу всем необходимым, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.



Экспозиция поделена на тематические блоки: аэрокосмос, пищевая промышленность, радиоэлектроника, лифтостроение, фармацевтика и другие. Фотовыставка организована проектом «Открой#Моспром», который направлен на продвижение промышленности Москвы, привлечение молодых специалистов на предприятия и популяризацию науки и высоких технологий.



«Московская промышленность — это 4735 высокотехнологичных заводов, которые каждый день обеспечивают жителей нашей страны необходимой современной продукцией. Решения предприятий города востребованы не только в разных регионах Российской Федерации, но и за рубежом. Экспортная карта столицы включает более 100 стран мира. Фотовыставка, приуроченная к празднованию месяца московской промышленности, наглядно демонстрирует, как производственные площадки внедряют передовые технологии, чтобы поддерживать высокий уровень комфорта жизни каждого из нас», — раскрыл Гарбузов.



Посетители выставки узнают, почему для каждой карты «Тройка» создается пять слоев, как московские заводы производят искусственную почку и как московский завод «Рот Фронт» выпускает 1250 батончиков в минуту.



Проект «Открой#Моспром» реализуется правительством Москвы с 2019 года. Он включает в себя офлайн- и онлайн-экскурсии на заводы, мастер-классы, лекции и интеллектуальные игры.

