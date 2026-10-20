Гарбузов: В столице начал работу второй Московский инвестиционно-промышленный форум

Второй Московский инвестиционно-промышленный форум (МИПФ-2026) начал работу 20 октября в особой экономической зоне «Технополис Москва». Он объединит инвесторов, промышленников, студентов, представителей городских и федеральных ведомств, молодых специалистов, а также экспертов из-за рубежа. Страной-партнером форума выступает Китайская Народная Республика. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.



Мероприятие продлится до 25 октября. Зарегистрироваться можно на сайте мипф.рф.



«Московский инвестиционно-промышленный форум стал площадкой, где промышленники, инвесторы и город говорят о конкретных проектах и инструментах их реализации. Москва — крупнейший промышленный центр страны: в столице работают более 4,7 тысячи высокотехнологичных предприятий. Одна из задач форума — создать условия для их развития, в том числе эффективного поиска партнеров, выхода на новые рынки, освоения передовых технологий и привлечения в отрасль молодых специалистов», — отметил Гарбузов.



Форум продлится 6 дней – до 25 октября. В ключевые темы программы вошли искусственный интеллект (ИИ) большие данные в производстве, цифровые платформы, аддитивные технологии, электротранспорт, промышленный дизайн. Особое внимание уделят современной производственной недвижимости, инвестиционным инструментам и тому, как отечественным предприятиям продвигаться на внешних рынках.



Форум откроет бизнес-диалог «Москва — Китай». Эксперты разберут реальные кейсы выхода на рынки ШОС и БРИКС, обсудят точки роста электронной отрасли и покажут новые ниши для экспорта. Также в рамках МИПФ в Москве впервые пройдет Международный форум особых экономических зон (IFSEZ-2026). Он организован Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, ОЭЗ «Технополис Москва» при поддержке Минэкономразвития России и Правительства Москвы. Ради этого Москву посетят партнеры из Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и ЕАЭС.



Московский инвестиционно-промышленный форум — площадка для общения представителей власти, промышленников и инвесторов. Он проходит в Москве во второй раз: первый форум состоялся в 2025 году.

