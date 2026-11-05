Гарбузов: В Москве за год завершили строительство 18 крупных промышленных объектов

За год в Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) достроили 18 новых промышленных объектов. Общая площадь застройки составила почти 460 тыс. кв. метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.



По его словам, город последовательно развивает инфраструктуру для открытия новых и расширения действующих производств. На новых площадках будут выпускать самый широкий спектр продукции – от лекарств и медицинского оборудования до стройматериалов и продуктов питания.



«Реализация таких проектов позволяет столичным компаниям наращивать производственные мощности, внедрять современные технологии и осваивать выпуск востребованной продукции», — отметил Гарбузов.



Для реализации этих проектов город выделил более 67 гектаров земли в 10 административных округах столицы. Как пояснила руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в рамках такого сотрудничества бизнес привносит современные технологии и создает предприятия, которые формируют спрос на услуги региональных компаний.



За качеством строительства следил Мосгосстройнадзор. Глава ведомства Антон Слободчиков уточнил, что специалисты сопровождали проекты от этапа котлована до приемки. Всего на площадках было проведено около 150 выездных проверок, по итогам которых здания получили разрешения на ввод в эксплуатацию.



Среди наиболее значимых реализованных объектов — роботизированный завод крупномодульного домостроения компании «МонАрх» в ТиНАО площадью более 160 тыс. «квадратов», где производят готовые квартиры-модули. На западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское заработал первый профильный пищевой технопарк «Рябиновая, 44» и фабрика-кухня «Кофемании».



Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Арина Авдеева отметила, что площадка «Рябиновая, 44» создана с учетом специфических требований отрасли – от мощной вентиляции до особых антипылевых полов. По ее словам, такие проекты доказывают, что столичные технопарки — это полноценная среда для роста бизнеса.



Также в районе Зюзино открылся завод медицинского оборудования «С.П. Гелпик», который ежегодно будет выпускать не менее 400 рентген-аппаратов. Локализация производства здесь уже достигла 85%.

