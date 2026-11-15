Гарбузов: В Москве обсудят, зачем заводам нужен промышленный дизайн

Форум промышленного дизайна соберёт в Москве представителей органов государственной власти, отраслевых ассоциаций, промышленных предприятий и дизайн-сообщества. Он состоится 19 ноября в пространстве «Клуб» Музея Транспорта Москвы на Новорязанской улице. Как сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, эксперты расскажут о том, как промышленный дизайн снижает издержки производства, помогает создавать продукты с высокой добавленной стоимостью и выводить их на зарубежные рынки.

«Для Москвы промышленный дизайн — часть промышленной политики, а не вопрос внешнего вида изделий. От него зависит, сколько стоит производство продукции, удобно ли ее обслуживать, и будет ли на нее спрос как внутри страны, так и за рубежом. Город поддерживает это направление: работает Центр развития промышленного дизайна, с 2023 года проводится премия "Лучший промышленный дизайн России". В 2025 году в ней участвовали более 500 проектов из 63 регионов. На форуме обсудим с предприятиями и дизайнерами, как сделать такие решения нормой для серийной продукции», — отметил Гарбузов.

В рамках дискуссии на тему «Нужна ли российским предприятиям трансформация кода промышленности?» эксперты обсудят влияние дизайна на экономику продукта, рассмотрят подходы в разных отраслях и результаты мер государственной поддержки. Как отметила генеральный директор Центра промышленного дизайна ЛАБ 20/50 Дарья Топильская, разговор с промышленниками будет вестись на языке конкретных цифр: как продуманная эргономика снижает издержки и напрямую влияет на маржинальность предприятий. Заместитель главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимир Петраков расскажет, почему столица делает ставку на промышленный дизайн, а также о том, как город помогает предприятиям встраивать его в производственные процессы и какие условия создает для отрасли. Руководитель Центра развития промышленного дизайна Москвы Клим Перцев подробно остановится на теме требований, которые предъявляют зарубежные рынки к дизайну и качеству.

Кроме того, по инициативе правительства Москвы совместно с Минпромторгом России открыт прием заявок на национальную премию «Лучший промышленный дизайн России». Конкурс направлен на поддержку отечественных производителей и развитие культуры промдизайна в стране. В сезоне 2026–2027 его участники смогут представить, как уже готовые продукты, так и перспективные разработки. Работы оценят в восьми категориях: наземный транспорт, водный и воздушный транспорт, промышленные пространства, промышленное оборудование, медицинское оборудование, предметы обихода, специальное машиностроение, подъемно-транспортное оборудование.