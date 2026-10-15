Гарбузов: В Москве обсудят международное партнерство нового уровня на МИПФ-2026

В рамках II Московского инвестиционно-промышленного форума (МИПФ) обсудят, как производственная кооперация помогает столице укреплять технологическую независимость и создавать совместные проекты с другими странами. Обсуждение состоится в рамках сессии «Кластеры — сила суверенитета: международное партнерство нового уровня» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Столица делает ставку на развитие промышленных кластеров. Они помогают компаниям объединять ресурсы и выпускать высокотехнологичную продукцию. В ОЭЗ “Технополис Москва” уже сформированы кластеры фармацевтики, фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения и других перспективных отраслей. На территории площадки также работает первый в стране кластер электробатарей, который стал крупнейшим производством в своем направлении», — раскрыл он.

Отмечается, что на сессии обсудят, как компании из разных государств могут вместе выстраивать цепочки поставок и создавать производства. В рамках сессии эксперты обсудят роль бизнеса, государства и науки в этом процессе, а также необходимые для этого условия, компетенции и инвестиции.

Разные модели кооперации рассмотрят на примере совместных проектов с партнерами из стран Ближнего Востока, Индии и Китая в производстве медицинского оборудования, пищевой отрасли, фармацевтике, робототехнике и микроэлектронике. Участники мероприятия обсудят, как бизнес взаимодействует с государством за рубежом и что помогает находить инвестиции для долгосрочных проектов. Отдельно будет уделено время тому, как кооперация влияет на городскую экономику. Так, благодаря совместным производствам открываются новые рабочие места и появляются современные товары.

Больше о мероприятии можно прочесть на сайте Московского инвестиционно-промышленного форума. Это площадка для общения представителей федеральных и городских ведомств, промышленников и инвесторов. Форум проходит в Москве второй раз.

