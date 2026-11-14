Гарбузов: Столичный завод увеличил производство препаратов для терапии диабета
Московский фармацевтический завод «Сервье Рус» увеличил выпуск препаратов для терапии сахарного диабета второго типа. Как сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, с начала года объем производства составил 7,9 миллиона упаковок.
«Столичные фармацевтические предприятия наращивают производство востребованных лекарств, повышая доступность терапии для пациентов. Так, завод «Сервье Рус» в 2026 году выпустил почти восемь миллионов упаковок препаратов для лечения сахарного диабета второго типа — на 10,4 процента больше, чем годом ранее. При этом производитель обеспечивает не только внутренний рынок: свыше 220 тысяч упаковок направлено в страны ЕАЭС», — отметил Гарбузов.
Официальный представитель компании «Сервье» Яна Котухова, в свою очередь отметила, что рост числа людей с сахарным диабетом второго типа делает доступность лечения особенно значимой. Развивая московскую производственную площадку и увеличивая выпуск продукции, компания расширяет возможности для обеспечения пациентов современной терапией. Площадка работает в России уже 20 лет и за это время на ней произвели более 120 миллионов упаковок препаратов для терапии сахарного диабета второго типа. При этом предприятие расширяет выпуск современных лекарственных средств.
14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Он призван привлечь внимание к профилактике заболевания, его своевременному выявлению и эффективному лечению.
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