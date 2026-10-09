Гарбузов: Столичный производитель нарастил поставки крепежной продукции в регионы

Металлические крепежные изделия для всех регионов России изготавливает столичная компания «Макото Тюнинг». С начала года предприятие отгрузило около 400 тонн продукции. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что при поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) производитель приобрел станок продольного точения для высокоточной обработки длинных и тонких деталей малого диаметра.



«Поддержка города позволяет московским предприятиям модернизировать производства, повышать их эффективность и расширять возможности для развития. Так, приобретенное при содействии МФППиП современное оборудование позволило столичной компании “Макото Тюнинг” увеличить объемы выпуска до 400 тонн метизных изделий, освоить новые направления и рынки, в том числе зарубежные: Египет, Бангладеш и Беларусь», — рассказал Гарбузов.



Более пяти лет производитель поставляет материалы предприятиям разных отраслей. Предприятие занимается механической обработкой, выпуском и продажей метизов: болтов, шпилек, гаек, шайб, винтов. В ассортименте компании более 19,5 тысячи видов крепежа.

