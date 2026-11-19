Карачаровский механический завод (КМЗ) впервые принял участие в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего». Эксперты центра вертикального транспорта разработали для участников предварительного этапа задания по архитектуре киберфизических систем и организации логистических потоков, а еще четыре специалиста приняли участия в различных компетенциях соревнования. В итоге промышленный дизайнер КМЗ Тимур Ризванов стал призером конкурса. Об этом рассказывал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Московские предприятия внедряют современные технологии и заинтересованы в специалистах с сильными инженерными и цифровыми компетенциями. Такие конкурсы укрепляют связь производства с системой подготовки кадров. КМЗ принял участие в четырех компетенциях: аддитивное производство и обратный инжиниринг, машинное обучение и большие данные, промышленный дизайн, а также проектирование, конструирование и производственная инженерия беспилотных авиационных систем», — указал он.

Международный чемпионат «Хайтек: навыки будущего» собирает специалистов производственных компаний для проверки их мастерства на реальных практических кейсах. В 2026 году к соревнованиям присоединились порядка 2200 конкурсантов.

В компетенции «Промышленный дизайн» в число призеров вошел Тимур Ризванов. Выполняя задание от экспертов железнодорожной отрасли, он спроектировал функциональную и эргономичную рукоятку управления для машиниста электропоезда. Жюри высоко оценило работу для смежной индустрии.

Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский подчеркнул , что на одном из предварительных этапов чемпионата конкурсанты решали прикладные задачи из сферы лифтостроения. По его словам, турнир помог изучить нестандартные подходы, раскрыть потенциал молодых кадров и наладить обмен опытом между ними и старшими коллегами.

Ранее с 25 сентября по 3 октября 2026 года, КМЗ совместно со столичным Департаментом инвестиционной и промышленной политики и АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» организовал в Москве открытый чемпионат «ТехноЛогично». Турнир выступил квалификационным этапом перед «Хайтек: навыки будущего» для специалистов из Москвы, регионов ЦФО и государств БРИКС. Участники состязались в 10 дисциплинах, включая «Электромеханику вертикального транспорта», выполняя задания, максимально приближенные к реальным заводским условиям.

