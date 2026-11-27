Гарбузов: Прототип лифта от столичного завода победил в конкурсе промышленного дизайна
Разработка московской компании победила в конкурсе промышленного дизайна в номинации «Транспортный дизайн». По данным министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, прототип пассажирского лифта «Воздух», созданный центром вертикального транспорта КМЗ, стал лауреатом премии.
«Столичные промышленные предприятия выпускают продукцию, в которой передовые технические решения сочетаются с современным оформлением, комфортом и функциональностью. Прототип пассажирского лифта „Воздух“ КМЗ стал победителем конкурса промышленного дизайна в номинации „Транспортный дизайн“. Эта награда подтверждает высокий уровень разработок московских производителей и их внимание к визуальному исполнению изделий», — отметил Гарбузов.
Характерная особенность дизайна разработки заключается в световой линии, которая разделяет кабину на две части. Отражение полосы в зеркале лифта придает интерьеру глубину и визуально расширяет пространство.
Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский назвал значимым достижением победу в номинации, так как в число финалистов конкурса попали 229 заявок из разных отраслей промышленности. Он подчеркнул, что специалисты центра при разработке прототипа использовали нестандартные подходы к оформлению и выразительные элементы отделки. Полученный опыт компания планирует применять при разработке следующих моделей подъемных механизмов.
Ранее проекты завода также отмечались профессиональным сообществом. В прошлом году производитель занял третье место на национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» за прототип лифта для программы реновации. Кроме того, специалисты КМЗ разрабатывали кабину «Москвич» совместно с одноименным брендом. Она выполнена в стилистике салона автомобиля.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков отказался комментировать закон об ответственности за публикацию атак БПЛА
- «От Майами до Нью-Йорка»: «Ария» раскрыла подробности тура в США
- Россия и Украина провели в Белоруссии обмен мирными жителями
- Юрист оценила перспективы иска об авторских правах к создателям «Маши и Медведя»
- В России подсчитали, во сколько компаниям обойдутся новогодние корпоративы
- Песков заявил об очень большом интересе россиян к прямой линии Путин
- Песков: Путин не обсуждал с Трампом кандидатуру нового посла РФ в США
- Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2027—2029 годы
- В Союзе потребителей призвали бороться с нелегальными лекарствами на маркетплейсах
- Психолог раскрыла, что делает человека счастливым на самом деле