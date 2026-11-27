Разработка московской компании победила в конкурсе промышленного дизайна в номинации «Транспортный дизайн». По данным министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, прототип пассажирского лифта «Воздух», созданный центром вертикального транспорта КМЗ, стал лауреатом премии.

«Столичные промышленные предприятия выпускают продукцию, в которой передовые технические решения сочетаются с современным оформлением, комфортом и функциональностью. Прототип пассажирского лифта „Воздух“ КМЗ стал победителем конкурса промышленного дизайна в номинации „Транспортный дизайн“. Эта награда подтверждает высокий уровень разработок московских производителей и их внимание к визуальному исполнению изделий», — отметил Гарбузов.

Характерная особенность дизайна разработки заключается в световой линии, которая разделяет кабину на две части. Отражение полосы в зеркале лифта придает интерьеру глубину и визуально расширяет пространство.

Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский назвал значимым достижением победу в номинации, так как в число финалистов конкурса попали 229 заявок из разных отраслей промышленности. Он подчеркнул, что специалисты центра при разработке прототипа использовали нестандартные подходы к оформлению и выразительные элементы отделки. Полученный опыт компания планирует применять при разработке следующих моделей подъемных механизмов.

Ранее проекты завода также отмечались профессиональным сообществом. В прошлом году производитель занял третье место на национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» за прототип лифта для программы реновации. Кроме того, специалисты КМЗ разрабатывали кабину «Москвич» совместно с одноименным брендом. Она выполнена в стилистике салона автомобиля.

