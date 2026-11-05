Гарбузов: Производство лекарств в Москве выросло на 3,4% за девять месяцев

Производство лекарств в Москве за январь-сентябрь 2026 года выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,4%. Сегодня московские фармацевтические предприятия создают новые мощности, модернизируют действующие площадки и выпускают широкий спектр препаратов, заявил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.



«В январе — сентябре производство лекарств в столице выросло на 3,4 процента к аналогичному периоду 2025 года. Сегодня в этой сфере работают более 100 московских предприятий. При поддержке города они расширяют производственные мощности, проводят технологическое перевооружение и наращивают выпуск препаратов, в том числе для лечения тяжелых и хронических заболеваний», — добавил Гарбузов.



Сильнее всего вырос выпуск препаратов для лечения органов дыхания (плюс 36,3%), лекарств для сердечно-сосудистой системы (на 26,4%), средств, влияющих на кроветворение и кровь (прирост на 26,3%) и препаратов для лечения нервной системы (плюс 5%). Кроме того, московские предприятия выпускают вакцины, антибиотики, обезболивающие средства, препараты для сахарного диабета и терапии онкологических заболеваний.



В помощь фармотрасли Москва предоставляет промышленную инфраструктуру, финансовую поддержку и налоговые льготы. Так, один из самых крупных российских фармацевтических кластеров создан в особой экономической зоне «Технополис Москва». Здесь выпускаются лекарства для терапии кардиологических, аутоиммунных, онкологических и иных социально значимых заболеваний.



Также в фармотрасль было привлечено свыше 90 млрд рублей инвестиций за четыре года работы программы компенсации процентов по инвестиционным кредитам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. На эти средства производится технологическое переоснащение действующих предприятий, а также запускаются новые площадки. Поддержка фонда позволит создать около 4500 рабочих мест и закупить свыше 3000 единиц оборудования.

