Гарбузов: Производитель систем радиационного контроля в Москве расширил производство

Московское научно-производственное предприятие «Доза», специализирующееся на разработке и выпуске приборов радиационного контроля, на треть нарастило портфель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Позитивной динамики удалось достичь благодаря реализации инвестиционного проекта по развитию производственной инфраструктуры. Ранее Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) компенсировал компании часть процентной ставки по кредиту на возведение производственного корпуса.

«Сегодня предприятие продолжает расширение: на территории ОЭЗ “Технополис Москва” ведется строительство нового здания», — отметил Гарбузов.

Расширение исследовательских и промышленных мощностей позволяет предприятию участвовать в крупных федеральных и международных проектах. Так, в 2026 году НПП «Доза» завершило оснащение автоматизированной системой радиационного контроля Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Кроме того, продукция компании поставляется на зарубежные атомные объекты, среди которых АЭС «Аккую» в Турции, АЭС «Руппур» в Бангладеш и АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

Городская программа поддержки инвестиционного кредитования МФППиП позволяет компенсировать предприятиям 50% от ключевой ставки Банка России. Максимальный размер займа по программе составляет 5 млрд рублей, а срок льготной поддержки — до пяти лет.

