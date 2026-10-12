Гарбузов: Программа МПТ расширит возможности производственных компаний в Москве

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) позволяет ускорять развитие современной инфраструктуры для производства в различных округах Москвы. Это обеспечивает создание новых заводов, технопарков, производственных объектов и растущую привлекательность промышленного строительства для частных инвесторов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Программа МПТ создала условия, при которых девелоперам выгодно инвестировать не только в строительство офисной и торговой недвижимости, но и в современную производственную инфраструктуру. Для производственных проектов при расчете льготы предусмотрены самые высокие коэффициенты среди всех направлений программы», — отметил он.

По его словам, реализация проекта уже позволила согласовать строительство 50 промпарков общей площадью свыше 1,7 миллиона кв. м, а их запуск на полную мощность даст городу около 44 тысяч рабочих мест.

Один из масштабных кластеров появился в Зеленограде, где открылся комплекс на 86 тысяч кв. м весной 2026 года. В его состав входят три высокотехнологичных завода и технопарк, которые обеспечили занятость более 800 сотрудников. Предприятия специализируются на газобетоне, модульных фасадах и светопрозрачных конструкциях. Участок под строительство был предоставлен инвестору в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Ещё один запущенный проект — индустриальный парк «Кувекино», первая очередь которого открылась летом 2026 года. Его визитной карточкой стали фасады в духе промышленного неофутуризма, украшенные масштабными муралами, где переплетаются технологичные и природные сюжеты. Он выполнен в формате лайт индастриал и рассчитан на размещение не только малого и среднего бизнеса, но и крупных компаний. После завершения всех работ площадь парка достигнет 340 тысяч кв. м, а число рабочих мест превысит четыре тысячи. Первые резиденты уже обосновались на площадке — в их числе дистрибьютор косметической продукции «Бутикле» и производитель гидроизоляционных материалов «Пенетрон».

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы. Инвесторы возведут порядка 330 объектов общей площадью около 11 миллионов кв. м. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие Москвы будет привлечено порядка четырех триллионов рублей, что позволит создать около 500 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

