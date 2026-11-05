Гарбузов: Обрабатывающая промышленность Москвы выросла за девять месяцев на 7,8%
Объем выпуска столичных обрабатывающих производств вырос на 7,8% в январе-сентябре текущего года по сравнению с тем же периодом 2025 года. Растут ассортимент и мощности предприятий, внедряются современные технологии и автоматизированное оборудование, заявил министр московского правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
«В январе — сентябре обрабатывающая промышленность столицы выросла на 7,8% к аналогичному периоду 2025 года. При поддержке города предприятия более чем 20 отраслей модернизируют производственные площадки, расширяют мощности и осваивают выпуск новой высокотехнологичной продукции», — подчеркнул Гарбузов.
В Москве функционируют 4740 промышленных предприятий, на них работают 767 тысяч сотрудников — почти каждый девятый сотрудник промышленности России и каждый десятый работающий в экономике столицы.
Особое внимание уделяется производству высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. В 2020 году на них приходилось порядка 30% выручки столичной промышленности, в 2026 году — около 40%. Планируется довести эту цифру до 50% к 2030 году.
Стратегия развития промышленности до 2030 года была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2025 году. Ключевыми направлениями стали пищевая и аэрокосмическая промышленность, электромобилестроение, медицинские технологии, фармацевтика и радиоэлектроника.
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