Московский производитель бытовых изделий из пластика закупил высокотехнологичное оборудование благодаря поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Это позволило расширить линейку более чем на 60 позиций, отметил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.



«Полимербыт» производит товары для детей, а также для сада, уборки, ванной комнаты, хранения и кухни. Продукция предприятия представлена по всей России, в том числе и в крупных торговых сетях. С января по сентябрь текущего года она выпустила свыше 30 миллионов изделий.



«При поддержке МФППиП предприятие оснастило площадку передовым оборудованием, начало развиваться в новых товарных категориях и пополнило ассортимент более чем 60 наименованиями. Кроме того, компания продолжает развивать систему экологически ответственного производства: для изготовления продукции используются натуральные растительные и минеральные добавки, а отходы перерабатываются», — добавил Гарбузов.



Как отметил гендиректор предприятия Ярослав Ионов, инвестиции были потрачены на расширение ассортимента, роботизацию и автоматизацию процессов, дооснащение действующих рабочих центров, а также замену устаревшего оборудования. Помощь фонда также позволила привлечь новых клиентов и увеличить присутствие продукции компании в торговых сетях. «Без поддержки МФППиП, особенно в условиях высокой ключевой ставки, реализация подобных проектов была бы существенно сложнее», — добавил он.



МФППиП — подведомственная организация столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Он сосредоточен на поддержке крупных капиталоемких промышленных проектов, способствующих формированию новых производственных компетенций, укреплению технологического потенциала Москвы и развитию городской экономики.



Рост производительности труда и эффективности производств в Москве помогают реализовывать нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

