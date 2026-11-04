Гарбузов: Новый промышленный МаИП в Капотне впервые выпустил бетон

В Москве в районе Капотня новый завод по производству товарного бетона и железобетонных изделий после ввода в эксплуатацию в июне 2026 года к ноябрю выпустил первые 10 тысяч кубометров товарного бетона. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, до конца года предприятие планирует нарастить совокупный объем выпуска более чем в четыре раза. Эта площадка была создана в рамках масштабного инвестиционного проекта. В общей сложности с октября 2025 года в городе открыли 18 промышленных МаИП.

«В Капотне в июне этого года был введен в эксплуатацию завод площадью более 14 тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволила создать свыше 100 рабочих мест для квалифицированных специалистов», - уточнил Гарбузов.

Отмечается, что договор аренды участка был заключен с инвестором в 2023 году, и во время строительства предприятия для него действовала льготная ставка арендной платы — один рубль в год.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Екатерина Соловьева сообщила, что после ввода завода в эксплуатацию был заключен договор на аренду участка площадью 1,9 Га для эксплуатации производственного комплекса. Теперь завод сможет пользоваться земельным участком в течение 49 лет, что даст возможность бизнесу стабильно работать, а город обеспечит стройматериалами.

Представители Комитета государственного строительного надзора Москвы следили за ходом возведения завода на всех этапах. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков напомнил, что объект построили на земельном участке площадью примерно 2 Га под контролем организации. По его словам, на площадке состоялось восемь выездных проверок.

Уточняется, что завод продолжает постепенно наращивать производственные мощности. Так, кроме выпуска товарного бетона там проводят монтаж допоборудования. После этого на предприятии смогут увеличить номенклатуру продукции и приступить к производству бетонных конструкций.

Представитель ООО «Альфа» добавил, что статус МаИП помог быстро пройти путь от идеи до работающего производства. Сейчас завод уверенно наращивает объемы, а после запуска линии бетонных конструкций запланирован выход на новые рынки сбыта.

