Деловая инфраструктура на западе Москвы будет расширена при поддержке города. Современный бизнес-центр класса А строят в районе Фили-Давыдково по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Программа МПТ помогает развивать деловую инфраструктуру Москвы, создавая новые возможности для трудоустройства рядом с домом. Так, в районе Фили-Давыдково реализуется проект 31-этажного бизнес-центра класса А площадью 66,8 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрено 178 офисных помещений для компаний различного масштаба. После ввода комплекса в эксплуатацию здесь появится более 3,7 тысячи рабочих мест», — отметил Гарбузов.

Проект реализуется на участке около 0,5 гектара с начала 2026 года. Здание возводится на улице Алексея Свиридова. Работы контролирует Мосгосстройнадзор. Инспекторы провели три выездные проверки. Они оценивали качество конструкций и материалов на соответствие утвержденным решениям, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Строительством занимается столичная компания Sense. Проект предусматривает разнообразные планировочные решения, за счет чего пространства можно будет адаптировать под нужды резидентов.

«Проект ориентирован на создание комфортной и современной деловой среды, отвечающей потребностям бизнеса. Так, гибкие офисы площадью от 75,5 до 12 тысяч квадратных метров позволяют выбрать оптимальные лоты под любые задачи», — отметил исполнительный директор компании Александр Мамаев.

В бизнес-центре будет панорамное остекление, террасы, индивидуальное управление микроклиматом и цифровое управление инженерными системами. Первые этажи отведут под кафе, ресторан и торговые пространства. Также запроектирован четырехуровневый подземный паркинг.

Программа МПТ действует с 2020 года и охватывает почти все районы Москвы. При поддержке города инвесторы возведут около 340 объектов общей площадью 11 млн кв. м., в том числе промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

В развитие столицы планируется привлечь около четырех триллионов рублей. Это позволит создать около 500 тысяч новых рабочих мест.

