Гарбузов назвал главные темы первого дня МИПФ-2026

Московский инвестиционно-промышленный форум (МИПФ) в 2026 году, в первый день своей работы сделает особый акцент на развитии партнёрства с Китаем, расширении экспортных возможностей и вопросах кадрового обеспечения промышленности. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Страна‑партнёр МИПФ‑2026 — Китайская Народная Республика. Форум пройдёт с 20 по 25 октября 2026 года в особой экономической зоне «Технополис Москва». Участников ждут деловые сессии, технологическая выставка, а также специальные молодёжные и карьерные мероприятия. Площадка позволит компаниям найти партнёров, обсудить создание новых производств и изучить разработки московских предприятий.

«Первый день Московского инвестиционно-промышленного форума объединит несколько важных для бизнеса направлений: международную кооперацию, выход на новые экспортные рынки, развитие отечественного кадрового потенциала для индустриального сектора. Программа позволит промышленникам и инвесторам обсудить перспективы совместных проектов, найти партнеров и познакомиться с инструментами развития бизнеса», — отметил Гарбузов.

В рамках бизнес‑диалога «Москва — Китай» участники обсудят перспективные векторы сотрудничества между Москвой и КНР — в том числе в торгово‑экономической, инвестиционной и научно‑технологической сферах. Отдельный блок будет посвящён расширению присутствия российских товаров за рубежом: эксперты разберут драйверы роста экспорта и новые рыночные ниши.

Октябрь 2026 года по решению мэра Москвы Сергея Собянина объявлен месяцем московской промышленности. В течение месяца в столице состоится более 25 событий, ориентированных на бизнес, студентов, молодых специалистов, горожан и туристов. В программу вошли МИПФ, День карьеры, церемония награждения трудовых династий, свыше 20 экскурсий на высокотехнологичные производства, всероссийский хакатон и открытые лекции.

