Гарбузов: На юго-востоке Москвы построят деловой комплекс с отелем и термами на 2,5 тыс. рабочих мест
В Нижегородском районе столицы возведут многофункциональный комплекс класса А общей площадью свыше 40 тыс. кв. метров. Проект реализуют по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По словам министра, запуск объекта обеспечит работой порядка 2,5 тысячи человек.
«Программа МПТ способствует формированию новых центров деловой активности, в которых рабочие пространства дополняются разнообразной инфраструктурой для отдыха, спорта и повседневных потребностей горожан. Один из таких проектов реализуют в Нижегородском районе. Здесь появится многофункциональный комплекс класса А общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. Помимо современных офисов, в нем разместятся гостиница, спортивные и оздоровительные пространства, торговые объекты и предприятия сферы услуг», — отметил Гарбузов.
В составе комплекса Level work Нижегородская откроются четырехзвездочная гостиница с рестораном и конференц-залом, торговая галерея с фудхоллом, а также термальный центр с бассейнами и СПА. Кроме того, проект предусматривает спортивный кластер с футбольным полем и кортами для падела и сквоша.
Директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова отметила транспортную доступность и дефицит подобных объектов в локации. По её словам, Нижегородский район связан с разными частями Москвы и Подмосковьем благодаря метро, МЦК и МЦД-4. При этом поблизости мало разнообразной инфраструктуры для работы, отдыха и повседневных дел.
«Поэтому особенно важны проекты, которые дополняют деловую функцию гостиничными, спортивными и общественными пространствами». Они будут полезны и сотрудникам компаний, и тем, кто приезжает в район по делам», – сказала Захарова.
В департаменте инвестиционной и промышленной политики добавили, что созданная инфраструктура будет доступна не только резидентам делового центра, но и жителям соседних кварталов.
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