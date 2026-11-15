Гарбузов: На КМЗ 210 специалистов по обслуживанию лифтов и эскалаторов прошли проверку
На Карачаровском механическом заводе (КМЗ) в 2026 году аттестацию прошли 210 электромехаников, обслуживающих лифты и эскалаторы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Специалисты прошли письменное тестирование и устное собеседование с внутренней комиссией предприятия. График составили с учетом сменной работы сотрудников, а задания подготовили на основе производственных инструкций, отраслевых стандартов и правил эксплуатации подъемного оборудования. Кроме того, для электромехаников провели занятие по оказанию первой помощи.
«В лифтовой отрасли от опыта и знаний специалистов напрямую зависит надежность работы оборудования. На КМЗ действует система регулярной оценки персонала, которая помогает проверить теоретическую подготовку, обсудить актуальные производственные вопросы и определить направления для дальнейшего развития и улучшения сервисных процессов», — рассказал Гарбузов.
Гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский отметил, что результаты проверки используют при подготовке дальнейших образовательных программ и повышении квалификации сотрудников.
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