Столичный производитель напитков «Очаково» наращивает экспортные поставки и укрепляет позиции на международных рынках — в первую очередь в Китае. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня Китай — одно из самых перспективных экспортных направлений для пищевой промышленности Москвы. При поддержке города ведущий столичный и российский производитель напитков “Очаково” успешно завоевывает китайский рынок: с начала 2026 года поставки кваса московского производства в КНР выросли более чем в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года», — отметил Анатолий Гарбузов.

В рамках сотрудничества с «Моспромом» предприятие участвует в крупных международных деловых мероприятиях — география охватывает страны от Индии и ОАЭ до Сербии и Египта. Так, в ноябре 2026 года при содействии города продукция «Очаково» была представлена на ведущей отраслевой выставке FHC Shanghai Global Trade Show в Китае.

Генеральный директор «Очаково» Юрий Антонов отметил, что компания видит значительные перспективы для роста на китайском рынке и намерена выстраивать долгосрочные партнёрские отношения с местными игроками.

Помимо Китая, «Очаково» активно развивает сотрудничество со странами Аравийского полуострова и Персидского залива. Так, увеличиваются объёмы отгрузок солодового лимонада KERN в ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Чтобы соответствовать требованиям местного рынка, компания получила сертификацию по стандарту «Халяль».

Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» (АНО) был учреждён Правительством Москвы в 2019 году. Его задача — содействовать развитию инвестиционной активности, промышленного экспорта и поставок продукции агропромышленного комплекса.

Государство также оказывает системную поддержку московским экспортёрам. В частности, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» бизнесу доступен широкий спектр мер — от информационной и финансовой поддержки до страхования и помощи в логистике.

