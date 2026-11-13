Гарбузов: Московский завод при поддержке города вдвое увеличит выпуск кофейной продукции
Столичный производитель кофейной продукции «Кулбрю» вдвое нарастит промышленные мощности при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Предприятие занимается выпуском готовых кофейных напитков, натуральных кофейных и чайных экстрактов.
«При поддержке МФППиП завод развивает собственную промышленную инфраструктуру, внедряя современное оборудование и технологические решения. Это позволит увеличить выпуск более чем в два раза. С начала года на площадке уже изготовили свыше семи миллионов готовых напитков и около 390 тысяч упаковок экстрактов общим объемом 373 тысячи литров», — объяснил Гарбузов.
Готовый кофейный экстракт разработки «Кулбрю» используется как основа для приготовления напитков, заменяя варку эспрессо для каждой порции. Такой подход упрощает труд персонала в кофейнях и ускоряет обслуживание посетителей.
Завод готовит новую линейку под собственной маркой, которая будет включать экстракты кофе и чая в стиках-саше и кофейные шоты объемом 150 мл. Кроме того, компания работает над функциональными напитками с протеином, коллагеном и креатином. Готовится и линейка сезонных вкусов.
МФППиП является подведомственной организацией Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Фонд поддерживает крупные капиталоемкие промышленные проекты с высокой добавленной стоимостью. В числе наиболее востребованных инструментов — компенсация процентов по инвестиционным кредитам, которая покрывает половину от ключевой ставки Центробанка.
Город улучшает условия для инвесторов и наращивает промышленный потенциал, за счет чего повышается производительность труда, растет эффективность производств. Подобные меры способствуют реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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