Гарбузов: Московский завод нарастил выпуск социально значимых лекарств

Московский завод «Биннофарм» продемонстрировал заметный рост производства лекарств за первые девять месяцев 2026 года. Об этом рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, фармацевтическая отрасль столицы объединяет свыше 100 предприятий, где работают примерно 17 тысяч специалистов. Благодаря городской поддержке компании обновляют оборудование и расширяют выпуск современных российских лекарств.

«Всего за январь – сентябрь текущего года на производственной площадке московского завода создали порядка четырех миллионов упаковок лекарств», — отметил Гарбузов.

Существенно нарастили выпуск сразу нескольких препаратов. Производство ингаляционного средства для базисной терапии бронхиальной астмы выросло на 80% — теперь оно достигает 124 тысяч упаковок. В 5,7 раза увеличился объём выпуска лекарства, которое применяют при хронических вирусных гепатитах B и C, а также при некоторых онкологических заболеваниях: за девять месяцев изготовлено 54,4 тысячи упаковок.

Также зафиксирован рост по другим позициям: выпуск препарата для лечения проктологических заболеваний поднялся на 10,6% и достиг 455 тысяч упаковок, а производство средства для местной анестезии в хирургии увеличилось на 57% — до 23,8 тысячи упаковок.

Исполнительный директор предприятия Мария Безрукова подчеркнула социальную значимость этих показателей: наращивание объёмов помогает обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами.

Завод «Биннофарм», входящий в «Биннофарм Групп» и обладающий статусом промышленного комплекса, пользуется существенными налоговыми льготами. Средства, которые удаётся сэкономить благодаря преференциям, компания направляет на дальнейшее развитие производства.

Столица остаётся одним из главных промышленных и научно‑технологических центров страны. В Москве действует 4735 промышленных предприятий, на которых трудятся 767 тысяч человек; ежегодно в городе появляется порядка 150 высокотехнологичных компаний.

