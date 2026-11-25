Один из старейших столичных производителей мясной продукции — «Микояновский мясокомбинат» — выходит на рынок Вьетнама, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, предприятие наращивает производственные мощности и географию поставок при содействии городских институтов развития – центра поддержки экспорта «Моспром» и Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). На сегодняшний день продукция завода уже успешно продается в Казахстане, Армении, Грузии, Азербайджане, Кыргызстане и Узбекистане.

Гарбузов отметил, что столичные предприятия модернизируют производства, берут на вооружение передовые технологии и расширяют ассортимент. Это позволяет им закрепиться на рынках, а город – оказывает им поддержку.

«Так, объем реализации продукции “Микояновского мясокомбината” на зарубежных рынках уже превысил две тысячи тонн», – рассказал Гарбузов.

Как уточнили в столичном департаменте, найти надежных партнеров во Вьетнаме комбинату помог центр «Моспром». В августе 2026 года компания представила свои изделия на ведущей международной выставке VietFood & Beverage. Городские структуры реализовали спецпроект единого столичного стенда, взяв на себя доставку выставочных образцов и организацию адресных b2b-переговоров с вьетнамскими дистрибьюторами.

Одновременно предприятие расширяет выпуск продукции и для внутреннего рынка. При льготном финансировании от МФППиП комбинат купил и запустил технологическую линию по производству полусухих колбас мощностью до 250 тонн в месяц.

Москва активно развивает инвестиционный климат и промышленный потенциал. Благодаря городским решениям растет производительность труда и эффективность производств. Такие мероприятия вносят вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

