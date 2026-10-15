Гарбузов: Московская «Экстра М» увеличит годовые мощности на 15%
Столичная компания-производитель макаронной продукции «Экстра М» планирует нарастить годовой выпуск на 15% при помощи Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). В 2026-м она уже изготовила более 23 тысяч тонн товаров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«При поддержке МФППиП компания приобрела оборудование для маркировки продукции. Это позволило автоматизировать процесс и обеспечить необходимую прослеживаемость. В результате реализации инвестиционного проекта предприятие планирует увеличить объем производства на 15% и укрепить позиции на отечественном рынке», — отметил он.
В 2026-м бизнес вывел на рынок новый продукт — пасту с соусом, а также расширил присутствие в федеральном ретейле.
Москва активно совершенствует инвестиционный климат и наращивает промышленный потенциал. За счет городских инициатив повышается производительность труда и результативность предприятий. Подобные шаги содействуют выполнению национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Мэр столицы Сергей Собянин провозгласил октябрь 2026 года месяцем московской промышленности. В повестке — свыше 25 событий для предпринимателей, учащихся, начинающих специалистов, горожан и гостей города. В Москве состоятся Московский инвестиционно-промышленный форум, День карьеры, церемония чествования трудовых династий, более 20 экскурсий на передовые высокотехнологичные производственные площадки, всероссийский хакатон и открытые просветительские лекции. Кроме того, столица впервые станет площадкой Международного форума особых экономических зон. В числе его участников — партнеры из стран БРИКС, ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества.
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