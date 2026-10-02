Гарбузов: КМЗ поддержал природоохранные проекты Московского зоопарка

Карачаровский механический завод (КМЗ) в рамках работы по сохранению природы и поддержки городских экологических проектов стал попечителем альпаки в Московском зоопарке. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«КМЗ стал попечителем альпаки в Московском зоопарке и взял на себя заботу о животном. Выбор подопечного связан с собственной разработкой завода: название “Альпака” носит интеллектуальная система управления лифтами. Так промышленная разработка получила связь с одним из самых известных городских пространств Москвы», — пояснил Гарбузов.

Как отметил директор КМЗ Дмитрий Сидельковский, программа опеки — новый социальный проект завода. Предприятие намерено сделать традицией поддержку природы и городских инициатив. Привлеченные в рамках программы средства идут на нужды животных и создание условий для их жизни.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что благодаря таким проектам зоопарк не только улучшает условия содержания животных, но и развивает научные и образовательные проекты.

Система «Альпака» разработана сотрудниками КМЗ для управления лифтами в зданиях до 64 этажей. Она анализирует поток людей и распределяет вызовы между подъемниками. Систему можно настраивать и дополнять под конкретные задачи объекта.

Кроме того, завод реализует социально значимые инициативы для создания доступной среды. В частности, предприятие изготавливает оборудование для людей с ограниченными возможностями

