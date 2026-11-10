Гарбузов: Карачаровский механический завод поставит лифты для жилых домов в Москве

Карачаровский механический завод (КМЗ) поставит шесть пассажирских лифтов для двух жилых домов в Хорошёвском районе САО Москвы. Как сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, оборудование установят в рамках капремонта за счет средств, которые собственники квартир накопили на специальном счете.

«Московские производители лифтового оборудования активно участвуют в обновлении жилого фонда столицы. КМЗ поставит для двух жилых домов на Ходынском бульваре шесть пассажирских лифтов грузоподъемностью 1000 килограммов каждый. Скорость движения подъемников составит 2,5 м/с. Предприятие изготовит оборудование с учетом особенностей высотных зданий и современных требований к комфорту пассажиров», — рассказал Гарбузов.

Уточняется, что в каждом высотном корпусе, построенном в 2006–2007 годах, установят по три новых лифта. Высота кабин составит 220 см. В отделке их стен используют нержавеющую сталь цвета «шампань», на полу уложат износостойкий керамогранит. По одному из новых лифтов в доме приспособят для маломобильных пассажиров. Завершить монтаж оборудования планируется до конца 2027 года.

Как отметил генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский, современное лифтостроение развивается в направлении создания комплексных решений с учетом технических особенностей зданий и потребностей жителей. Для них важны надежность и удобство лифтов, а также современный дизайн кабин. Одним из принципиальных условий установки лифтов от КМЗ стало выполнение всех работ одной компанией — от изготовления, до монтажа и обслуживания.

Центр вертикального транспорта КМЗ объединяет разработку, производство и сервисное обслуживание лифтов. На предприятии в настоящее время проводится комплексная модернизация оборудования, обновляются корпуса, запускаются новые технологические линии. После завершения работ завод сможет выпускать до 12 тысяч подъемников в год.

