Гарбузов: Карачаровский механический завод обновил свой фирменный стиль

Карачаровский механический завод (КМЗ) представил новый фирменный стиль, отражающий его трансформацию в полноценный центр вертикального транспорта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, ребрендинг сопровождает третий этап технического перевооружения предприятия.

«На КМЗ в одном цикле работают инженеры и проектировщики, производство, монтаж и сервис. Историческое имя при этом сохранили сознательно — за ним стоит сильная инженерная школа. После модернизации мощность завода вырастет до 12 тысяч лифтов в год», – отметил Гарбузов.

В рамках обновления завод локализовал выпуск энергоэффективных безредукторных лебедок и строит башню для испытания скоростных лифтов. По словам гендиректора центра вертикального транспорта Дмитрия Сидельковского, новая визуальная система объединяет все компетенции компании – от промышленного дизайна до сервисных служб.

По данным предприятия, за свою историю КМЗ выпустил более 290 тысяч лифтов. Оборудование завода установлено в жилых домах на территории страны, в зданиях аэропорта Нижневартовска и на объектах космодрома «Восточный». Ранее инженеры предприятия создавали конструкции для Останкинской телебашни и шпиля МГУ.

