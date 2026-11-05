Гарбузов: Карачаровский механический завод обновил свой фирменный стиль
Карачаровский механический завод (КМЗ) представил новый фирменный стиль, отражающий его трансформацию в полноценный центр вертикального транспорта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, ребрендинг сопровождает третий этап технического перевооружения предприятия.
«На КМЗ в одном цикле работают инженеры и проектировщики, производство, монтаж и сервис. Историческое имя при этом сохранили сознательно — за ним стоит сильная инженерная школа. После модернизации мощность завода вырастет до 12 тысяч лифтов в год», – отметил Гарбузов.
В рамках обновления завод локализовал выпуск энергоэффективных безредукторных лебедок и строит башню для испытания скоростных лифтов. По словам гендиректора центра вертикального транспорта Дмитрия Сидельковского, новая визуальная система объединяет все компетенции компании – от промышленного дизайна до сервисных служб.
По данным предприятия, за свою историю КМЗ выпустил более 290 тысяч лифтов. Оборудование завода установлено в жилых домах на территории страны, в зданиях аэропорта Нижневартовска и на объектах космодрома «Восточный». Ранее инженеры предприятия создавали конструкции для Останкинской телебашни и шпиля МГУ.
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