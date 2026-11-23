Новый бизнес-центр класса А построен в Юго-Западном административном округе Москвы в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря проекту появится свыше тысячи новых мест для работы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Для Москвы важно, чтобы центры деловой активности появлялись не только внутри Садового кольца, но и в районах проживания горожан. Это позволяет создавать рабочие места ближе к дому, сокращать ежедневные поездки и формировать более сбалансированную среду. Так, в Обручевском районе по программе МПТ завершена реализация проекта бизнес-центра площадью свыше тринадцати тысяч квадратных метров. Объект обеспечит возможность трудоустройства для более чем тысячи жителей столицы», — отметил глава департамента.

Строительство комплекса на улице Академика Челомея на всех этапах контролировал Мосгосстройнадзор. Всего было организовано 11 контрольно-надзорных мероприятий, уточнил председатель комитета Антон Слободчиков. Результаты итоговой проверки позволили выдать заключение о соответствии строения требованиям проектной документации. Это дало застройщику зеленый свет на ввод бизнес-центра в эксплуатацию.

Объект появился в составе жилого квартала AFI Park «Воронцовский» и стал частью делового кластера, который сейчас там формируется. На первом этаже здания обустроена торговая галерея с заведениями общественного питания, магазинами и сервисами бытовых услуг. Новый деловой центр отличает удачное месторасположение – вблизи находятся две станции метро: «Калужская» и БКЛ «Воронцовская». До Третьего транспортного кольца на автомобиле можно доехать за 10 минут.

«Программа МПТ позволяет нам создавать современные качественные офисы там, где они действительно необходимы. БЦ AFI Park — пример такого подхода: в нем сочетаются современная архитектура, новые технологии и удобное расположение в престижном тихом Обручевском районе, с видами на Воронцовский парк», — отметил генеральный директор AFI Development Евгений Поташников.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года практически по всей столице. В общей сложности инвесторы построят до 340 объектов общей площадью около 11 миллионов квадратных метров. Среди проектов — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, образовательные учреждения, заведения, культуры и спорта.

