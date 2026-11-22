Карачаровский механический завод (КМЗ) увеличил число сотрудников, прошедших обучение, переподготовку и повышение квалификации. За десять месяцев 2026 года подготовку прошла почти треть специалистов от общей численности сотрудников предприятия. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва уделяет большое внимание развитию кадрового потенциала промышленных предприятий. Столичные производители внедряют новые технологии и создают условия для профессионального роста сотрудников. С начала 2026 года обучение на КМЗ прошел 741 человек — почти втрое больше, чем за весь прошлый год, когда квалификацию повысили 252 специалиста. Системная работа с сотрудниками помогает заводу формировать необходимые компетенции и обеспечивать устойчивое развитие», — рассказал Гарбузов.

Как отметил генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский, обучение отвечает конкретным задачам специалистов и учитывает изменения в отрасли. Программы повышения квалификации нацелены на совершенствование знаний в области монтажа лифтового оборудования и производственных процессов, также работники усиливают компетенции в применении искусственного интеллекта и в сфере наставничества. В переподготовке кадров предприятие сотрудничает с учебными центрами, университетами, научными организациями, образовательными и технологическими партнерами.

Центр вертикального транспорта КМЗ остаётся одним из ведущих отечественных производителей лифтового оборудования. Там налажен выпуск пассажирских, грузовых и специализированных лифтов. Сейчас на предприятии проводится модернизация производственных мощностей в результате чего завод сможет выпускать до 12 тысяч лифтов в год.

