Гарбузов: Бизнес-центр на 4,3 тысячи рабочих мест строят в Москве 

Строительство нового бизнес-центра класса А ведется в Нижегородском районе на юго-востоке столицы. Объект возводится в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). По данным Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, на этапе бетонирования фундаментной плиты треть площадей в комплексе уже распродана.

«Современная деловая инфраструктура, которая создается по программе МПТ, востребована бизнесом еще на этапе строительства. Так, в новом бизнес-центре в Нижегородском районе уже продано 34% площадей, при этом сейчас на площадке только ведется бетонирование фундамента. Общая площадь здания превысит 29 тысяч квадратных метров, а после завершения проекта здесь будет создано свыше 4,3 тысячи новых рабочих мест», — сообщил Гарбузов.

Высокий объем распроданных площадей на раннем этапе строительства говорит о накопившемся спросе на современную офисную инфраструктуру в этом районе, отметил управляющий директор девелоперской компании «КОЛДИ» Алексей Синявский. Кроме того, показатель свидетельствует об инвестиционной привлекательности объекта для потенциальных инвесторов и компаний.

В бизнес-центре будут располагаться не только помещения под офисы, но и организована инфраструктура для сотрудников и посетителей. На первых этажах оборудуют около 500 кв. м. площадей под предприятия общепита.

В комплексе также запроектирован многоуровневый подземный паркинг. Его оснастят зарядными устройствами для электрокаров.

Строительство здания на всех этапах контролирует Мосгосстройнадзор. Специалисты уже осуществили три выездные проверки, сообщил глава ведомства Антон Слободчиков.

Программа МПТ действует с 2020 года. В рамках проекта возводятся около 340 объектов общей площадью около 11 миллионов кв. м., включая новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. В общей сложности в городе будет привлечено около 4 трлн рублей, что позволит создать около 500 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

