Галерея-переход появится около столичного городского вокзала Тимирязевская
Рядом с московским городским вокзалом Тимирязевская возведут объекты инфраструктуры, среди которых галерея-переход и городской паркинг, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, специалисты уже более чем на 80% завершили работы по устройству котлованов южного подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе. Полностью завершить транспортный проект, который разделит пешеходные и транспортные потоки, обеспечит комфортные зоны пересадки, планируется в августе 2024 года, отметил Загрутдинов.
На сегодняшний день строительство пешеходной галереи по принципу «сухие ноги» почти завершено. В рамках проекта также предусмотрены реконструкция южного и северного подземных пешеходных переходов, возведение городской парковки на 170 машино-мест и улично-дорожной сети протяженностью почти два километра.
Глава столичного департамента строительства отметил особенность проекта, которая заключается в том, что реализация проводится в условиях плотной застройки района и близости от действующих железнодорожных путей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru