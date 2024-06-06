Галерея-переход появится около столичного городского вокзала Тимирязевская

Рядом с московским городским вокзалом Тимирязевская возведут объекты инфраструктуры, среди которых галерея-переход и городской паркинг, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.



По его словам, специалисты уже более чем на 80% завершили работы по устройству котлованов южного подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе. Полностью завершить транспортный проект, который разделит пешеходные и транспортные потоки, обеспечит комфортные зоны пересадки, планируется в августе 2024 года, отметил Загрутдинов.



На сегодняшний день строительство пешеходной галереи по принципу «сухие ноги» почти завершено. В рамках проекта также предусмотрены реконструкция южного и северного подземных пешеходных переходов, возведение городской парковки на 170 машино-мест и улично-дорожной сети протяженностью почти два километра.



Глава столичного департамента строительства отметил особенность проекта, которая заключается в том, что реализация проводится в условиях плотной застройки района и близости от действующих железнодорожных путей.

