Фотовыставка на Цветном бульваре расскажет о построенных в 2025 году объектах

Градостроительный комплекс Москвы открыл фотовыставку на Цветном бульваре. Она посвящена открытым в столице в 2025 году объектам транспортной, социальной и жилой инфраструктуры и продлится до 11 января.

Проект «Построено в Москве» познакомит посетителей с новыми школами, спортивными комплексами, детскими садами, дорогами, мостами и жилыми домами по программе реновации, которые были возведены в этом году за счет вложений городского бюджета и средств инвесторов.

Некоторые объекты были торжественно открыты при участии президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Например, Национальный космический центр, многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира и станции «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» Троицкой линии метрополитена.

Также в экспозицию вошли важные для города инфраструктурные объекты, такие как современный детский сад на 350 мест в Филимонковском районе, который был целиком построен из экологичных материалов или новый учебный корпус школы № 1329 в районе Тропарево-Никулино с робоклассом. Среди уникальных построек: шестиполосный арочный мост Академика Королева, который соединил Филевскую пойму и Шелепихинскую набережную, участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, а также самый длинный надземный переход на МКАД длиной более 315 метров на съезде с Новоегорьевского шоссе.

Выставка покажет москвичам и гостям столицы примеры того, как город обновляется и строится, а также продемонстрирует результаты комплексного развития городского пространства, которое сохраняет архитектурное наследие и совмещает новые проекты.

