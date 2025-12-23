Фотовыставка на Цветном бульваре расскажет о построенных в 2025 году объектах
Градостроительный комплекс Москвы открыл фотовыставку на Цветном бульваре. Она посвящена открытым в столице в 2025 году объектам транспортной, социальной и жилой инфраструктуры и продлится до 11 января.
Проект «Построено в Москве» познакомит посетителей с новыми школами, спортивными комплексами, детскими садами, дорогами, мостами и жилыми домами по программе реновации, которые были возведены в этом году за счет вложений городского бюджета и средств инвесторов.
Некоторые объекты были торжественно открыты при участии президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Например, Национальный космический центр, многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира и станции «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» Троицкой линии метрополитена.
Также в экспозицию вошли важные для города инфраструктурные объекты, такие как современный детский сад на 350 мест в Филимонковском районе, который был целиком построен из экологичных материалов или новый учебный корпус школы № 1329 в районе Тропарево-Никулино с робоклассом. Среди уникальных построек: шестиполосный арочный мост Академика Королева, который соединил Филевскую пойму и Шелепихинскую набережную, участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, а также самый длинный надземный переход на МКАД длиной более 315 метров на съезде с Новоегорьевского шоссе.
Выставка покажет москвичам и гостям столицы примеры того, как город обновляется и строится, а также продемонстрирует результаты комплексного развития городского пространства, которое сохраняет архитектурное наследие и совмещает новые проекты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москалькова: Киев продолжает удерживать 12 мирных курских жителей
- Невинный захват: Почему Трамп не откажется от присоединения Гренландии
- В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед
- Продадут на запчасти: Угонщики готовят охоту на редкие машины
- Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку
- В двух регионах России уничтожили 15 дронов ВСУ
- Создатель игры Call of Duty Зампелла погиб в ДТП
- Песков: Отдельная встреча Путина с участниками СВО не запланирована
- Задолжали миллиарды: В России 20% застройщиков переносят сроки сдачи жилья
- Три человека пострадали при взрыве в японском Университете Нагои
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru