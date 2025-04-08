ФОК-долгострой в Чечерском проезде достроят в 2026 году
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Чечерском проезде, строительство которого началось в 2016 году, будет достроен, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«В марте 2025 года застройщику выдано разрешение на строительство. Общая площадь здания составит 3,5 тысячи квадратных метров, а высота до 14 метров. Завершить строительство планируется в 2026 году», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
По его словам, долгостроем занимается действующая по поручению мэра Москвы оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства.
Строительство ФОКа с бассейном было остановлено через два года после его начала из-за выявленных отклонений от проекта. В 2021 году проект был доработан, а в 2023 году собственнику объекта дали три года на завершение работ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru