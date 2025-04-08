ФОК-долгострой в Чечерском проезде достроят в 2026 году

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Чечерском проезде, строительство которого началось в 2016 году, будет достроен, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В марте 2025 года застройщику выдано разрешение на строительство. Общая площадь здания составит 3,5 тысячи квадратных метров, а высота до 14 метров. Завершить строительство планируется в 2026 году», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

По его словам, долгостроем занимается действующая по поручению мэра Москвы оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства.

Строительство ФОКа с бассейном было остановлено через два года после его начала из-за выявленных отклонений от проекта. В 2021 году проект был доработан, а в 2023 году собственнику объекта дали три года на завершение работ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Владислав Овчинский / Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

Горячие новости

Все новости

партнеры