Физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Алексеевском районе Москвы
На северо-востоке Москвы в 2025 году завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Стальной», сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
По его словам, на сегодняшний день специалисты завершают монолитные работы на объекте, возводимом в рамках государственной программы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета.
В спорткомплексе площадью порядка восьми тысяч квадратных метров разместятся два бассейна – взрослый и детский. Также в ФОКе будут зал общей физической подготовки с тренажерами, камера сухого жара, буфет, комната отдыха, санузлы и душевые кабины. Ежедневно ФОК смогут посещать порядка 1,7 тысячи человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице возвели более 200 спортивных объектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru