Физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Алексеевском районе Москвы

На северо-востоке Москвы в 2025 году завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Стальной», сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на сегодняшний день специалисты завершают монолитные работы на объекте, возводимом в рамках государственной программы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета.

В спорткомплексе площадью порядка восьми тысяч квадратных метров разместятся два бассейна – взрослый и детский. Также в ФОКе будут зал общей физической подготовки с тренажерами, камера сухого жара, буфет, комната отдыха, санузлы и душевые кабины. Ежедневно ФОК смогут посещать порядка 1,7 тысячи человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице возвели более 200 спортивных объектов.

