Фестиваль в честь китайского Нового года открыт в Москве
Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» стартовал в столице, он проходит в рамках перекрестной программы, приуроченной к взаимным Годам культуры России и Китая, и продлится до 9 февраля.
Мероприятие объединит два десятка площадок в городе, в числе которых Манежная, Тверская и Болотная площади, Новый Арбат, ВДНХ, Московский зоопарк.
В церемонии открытия фестиваля поучаствовали директор Департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова, посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй и заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Вице-мэр пригласила встретить Новый год в столице еще раз — по восточному календарю.
«В ближайшие две недели нас также ждет насыщенная и интересная программа. Запланировано свыше 400 мероприятий — театрализованные представления, мастер-классы, лекции, кинопоказы и чайные церемонии. Центральные улицы украсили световые инсталляции», — указала Сергунина.
Фестиваль открылся шествием дракона и змеи — символов уходящего и наступающего года. Участники прошли от памятника Клименту Тимирязеву на Тверском бульваре до Манежной площади, где состоялось шоу барабанщиков.
Как отметила Мария Захарова, событие направлено на то, чтобы «россияне и китайцы ближе познакомились с обычаями и традициями друг друга». Для гостей подготовили красочную программу.
«В прошлом году фестиваль проходил впервые, но уже тогда его посетили более 700 тысяч человек. Думаю, в этом году рекорд будет побит», — отметила дипломат.
В прошлом году масштабное празднование состоялось в центре российской столицы впервые, событие получило положительные отклики москвичей и туристов, его посетили известные китайские блогеры. Как напомнил Чжан Ханьхуэй, Россия, в свою очередь, ярко отметила Масленицу в городах КНР.
«Проведение Китаем и Россией традиционных праздников в странах друг друга способствует дальнейшему укреплению взаимопонимания и связей между нами», — считает посол.
Чжан Ханьхуэй выразил уверенность, что фестиваль «Китайский Новый год в Москве» в 2025 году станет более масштабным и привлечет еще больше туристов из Китая.
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