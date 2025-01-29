Фестиваль в честь китайского Нового года открыт в Москве

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» стартовал в столице, он проходит в рамках перекрестной программы, приуроченной к взаимным Годам культуры России и Китая, и продлится до 9 февраля.

Мероприятие объединит два десятка площадок в городе, в числе которых Манежная, Тверская и Болотная площади, Новый Арбат, ВДНХ, Московский зоопарк.

В церемонии открытия фестиваля поучаствовали директор Департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова, посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй и заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Вице-мэр пригласила встретить Новый год в столице еще раз — по восточному календарю.

«В ближайшие две недели нас также ждет насыщенная и интересная программа. Запланировано свыше 400 мероприятий — театрализованные представления, мастер-классы, лекции, кинопоказы и чайные церемонии. Центральные улицы украсили световые инсталляции», — указала Сергунина.

Фестиваль открылся шествием дракона и змеи — символов уходящего и наступающего года. Участники прошли от памятника Клименту Тимирязеву на Тверском бульваре до Манежной площади, где состоялось шоу барабанщиков.

Как отметила Мария Захарова, событие направлено на то, чтобы «россияне и китайцы ближе познакомились с обычаями и традициями друг друга». Для гостей подготовили красочную программу.

«В прошлом году фестиваль проходил впервые, но уже тогда его посетили более 700 тысяч человек. Думаю, в этом году рекорд будет побит», — отметила дипломат.

В прошлом году масштабное празднование состоялось в центре российской столицы впервые, событие получило положительные отклики москвичей и туристов, его посетили известные китайские блогеры. Как напомнил Чжан Ханьхуэй, Россия, в свою очередь, ярко отметила Масленицу в городах КНР.

«Проведение Китаем и Россией традиционных праздников в странах друг друга способствует дальнейшему укреплению взаимопонимания и связей между нами», — считает посол.

Чжан Ханьхуэй выразил уверенность, что фестиваль «Китайский Новый год в Москве» в 2025 году станет более масштабным и привлечет еще больше туристов из Китая.

