Фестиваль «Московская a cappella» соберет в столице 150 коллективов из разных стран
Около 150 коллективов из разных стран выступит в Москве в рамках вокального фестиваля «Московская a cappella».
Уточняется, что событие пройдет в столице после пятилетнего перерыва в рамках проекта «Лето в Москве» и форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Концерты пройдут на Манежной, Тверской и Болотной площадях, а также на площади Революции и в Камергерском переулке.
Среди тех, кто посетит Москву в рамках фестиваля, коллектив HUG Vocal Band из Китая, кубинский Cuban Soul, «Сибирская женская акапелла» из Новосибирска и много других артистов. В репертуаре будет представлены разные жанры от джаза до этно-фолка и рока.
Оценивать исполнителей предстоит как именитым артистам, среди которых Валерия, Егор Крид, Юлия Волкова, так и зрителям. Для этого достаточно будет проголосовать за понравившегося исполнителя на сайте конкурса.
Международный музыкальный фестиваль «Московская a cappella» продлится до 1 сентября.
«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, предоставляющий москвичам и гостям столицы познакомится с главными инновации во всех сферах жизни города.
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