Фестиваль к 20-летию ОЭЗ «Технополис Москва» пройдет на Северном речном вокзал

На площадке Северного речного вокзала 22 августа откроется фестиваль, приуроченный к 20-летию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Сегодня главный промышленный кластер столицы объединяет более 240 высокотехнологичных производств, на которых заняты свыше 33 тысяч специалистов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За 20 лет ОЭЗ “Технополис Москва” превратилась в одну из главных промышленных площадок страны. Здесь сосредоточены передовые производства — от микроэлектроники до биомедицины и робототехники. Мы хотим, чтобы москвичи увидели эту инфраструктуру вживую», — сообщил он.

По его словам, посетители фестиваля получат возможность узнать, как изнутри устроены современные технологии, пообщаться с экспертами и прогуляться по одной из самых красивых набережных города.

Территория оборудована кафе с полезным питанием, пространством для фотографий, творческими площадками, шахматной зоной. Гости мероприятия смогут оценить продукцию компаний, которые ведут деятельность в особой экономической зоне, а также экспонаты, предоставленные музеями предприятий. Среди развлечений запланированы ток-шоу, мастер-классы, лекции и квизы, в том числе занятия по зумбе и мастер-класс по рыбной ловле. Для желающих доступны профориентационные консультации.

Отдельный блок будет посвящен экологии. Он включает в себя выставку электромобилей и утилизационную зону для старых смартфонов и планшетов. Праздник завершится шоу-программой с выступлением заслуженного артиста России Валерия Сюткина.

