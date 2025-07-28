Еще один дом по программе реновации появится на юго-востоке столицы

Строительство жилого дома по программе реновации согласовано по адресу Рязанский проспект, земельный участок 6А. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«В Рязанском районе на юго-востоке столицы появится еще одна новостройка по программе реновации. Трехсекционное здание переменной этажности, рассчитанное на 325 квартир, возведут на свободном от застройки участке», – рассказал он.

Первый этаж новостройки отдадут под нежилые помещения, где, в том числе, разместится Центр информирования населения по вопросам переселения в рамках программы реновации. Из подъезда будет возможность выходить как во двор, так и на улицу, а в вестибюлях появятся помещения для консьержей, колясочные, лифтовые холлы и места для почтовых ящиков.

В проекте было согласовано благоустройство и озеленение придомовой территории. На ней высадят деревья и кустарники, а для жителей появятся спортивная и детская площадки, рядом обустроят зоны отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этим летом почти 10 тысяч москвичей начали переселяться по программе реновации.

