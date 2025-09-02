Эксперты высоко оценили планы по благоустройству района у станции «Народное Ополчение»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об утверждении концепции благоустройства территории около будущей станции «Народное Ополчение» Рублёво-Архангельской линии. По его словам, работы коснутся в первую очередь прилегающей улично-дорожной сети, чтобы пассажиры могли быстрее и удобнее добираться до метро на наземном городском транспорте.

Профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков заявил, что такой подход к благоустройству территорий обеспечит комфортную жизнь горожан на долгие годы.

«Строительство новых станций московского метрополитена дает толчок комплексным работам по благоустройству и оптимизации маршрутов наземного транспорта. Комплексный характер этих работ дает возможность заложить основу для комфорта жителей на годы вперед, с учетом будущего строительства жилья. Это важное отличие такого рода проектов от «латания дыр», которым характеризовались работы еще лет 15 назад», - сказал эксперт.

Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов, в свою очередь, назвал грамотным подходом вышеуказанный проект. По его мнению, улучшение инфраструктуры позволит пассажирам общественного транспорта оперативно добраться до нового транспортного узла.

«Проект обустройства территории вокруг станции метро "Народное Ополчение" представляет собой грамотный подход к формированию комфортной городской среды. Создание удобных подъездных путей и улучшение инфраструктуры дорожного движения позволит пассажирам оперативно добраться до нового транспортного узла на общественном транспорте. Особое внимание уделяется вопросам доступности и удобства передвижения пешком: новые благоустроенные тротуары с качественным освещением и местами для отдыха обеспечат комфорт жителей близлежащих районов», - сказал Золотов.

По его словам, в рамках реализации проекта особое внимание будет уделено тенденциям развития города, в частности, велодорожкам.

«Отдельно хочется отметить появление велосипедных дорожек, что соответствует современным тенденциям развития городов и способствует популяризации здорового образа жизни среди горожан. Наличие цифровой навигационной системы значительно повысит информированность пассажиров и улучшит качество обслуживания, делая перемещение по городу ещё проще и приятнее. Таким образом, концепция обещает создать современный транспортный узел, гармонично интегрированный в городскую среду и способствующий улучшению качества жизни москвичей», - добавил автоюрист.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что специалисты будут использовать щиты диаметром шесть метров для проходки тоннелей между станциями «Щелковская» и «Гольяново».

«Для проходки тоннелей между станциями “Щелковская” и “Гольяново” будут использованы щиты диаметром шесть метров. Работы начнутся со стартового котлована у станции “Щелковская”, расположенного на Уральской улице, и закончатся в демонтажно-щитовом котловане на станции “Гольяново”. Протяженность обоих тоннелей с оборотными тупиками составит 2,6 километра. Старт проходки первого тоннелепроходческого комплекса намечен на ноябрь этого года», – отметил Ефимов.

